文在寅、習近平熱電 就北韓問題互派特使
2017-05-11 15:11
〔編譯周柏憲／綜合報導〕南韓新任總統文在寅與中國領導人習近平今日（11）中午通電，雙方就北韓核武問題交換意見。
韓聯社報導，根據青瓦台，中、韓元首就兩國關係發展方向、朝鮮報導局勢深入交換意見。文在寅認為，朝鮮報導核武問題應全面、分階段解決，並且對北韓採取對話與制裁並行措施，最終目標是讓北韓重回談判桌。
另外，習近平也表達對美國在韓部署「薩德」的立場，分析指出，習近平很可能提出反對薩德入韓。文在寅希望兩國對此進行溝通，甚至表示將派遣薩德與北韓核武問題特使團出訪中國。
通話時，文表示期待與習早日見面，習則是邀請文正式訪中。報導指出，這是中國國家主席首次致電南韓總統祝賀。
根據法新社，南韓總統府青瓦台發言人尹永燦（譯音）證實兩位領導人的確通過電話，期間40分鐘，提及「朝鮮半島無核化」為兩國的共同目標，並就薩德與北韓核武問題互派特使。
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