日本無業男想賺錢 偽造動漫畫家簽名網拍騙錢
2017-05-11 15:05
日本一名無業男子，偽造日本知名動畫導演新海誠與宮崎駿的簽名，上網拍賣詐騙。（圖擷自日本「朝日新聞」）
〔即時新聞／綜合報導〕日本警察破獲一起網拍詐騙案，一名無業男子為了賺錢，竟偽造知名動漫畫家的簽名在網路上拍賣，研判不法所得有240萬日圓。
日本《朝日新聞》報導，日本岡山縣警在10日逮捕一名詐欺嫌犯，這為名叫工藤聰的32歲嫌犯，在去年10月到11月時，偽造了日本動畫大師宮崎駿，以及因《你的名字》爆紅的動畫導演新海誠的簽名，在網路上拍賣，包含運費在內，共騙取了2萬5550日圓（約合新台幣6837元）。
報導指出，嫌犯偽造新海誠《你的名字》與宮崎駿《峰之谷》的繪圖簽名板，分別以1萬7000日圓（約新台幣4550元）以及7750日圓（約新台幣2074元）結標售出。這名無業的嫌犯表示，為了賺生活費，才會而製作偽造簽名板來販賣。
除了宮崎駿與新海誠外，警方也在嫌犯住處發現《七龍珠》作者鳥山明、《火影忍者》作者岸本齊史等其他知名動漫畫家的偽造簽名板。警方進一步追查交易記錄發現，自去年7月至今年3月，共有279件結標商品，研判不法銷售金額約240萬日圓（約合新台幣64萬）。
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