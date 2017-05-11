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強國偽鈔飄洋過海 出現在澳洲酒吧

2017-05-11  16:21

〔即時新聞／綜合報導〕最近澳洲北部達爾文市（Darwin）多家酒吧收到面額100澳元的假鈔，上面印有中文簡體「練功券票樣」與「練功專用禁止流通」字樣，警方調查後發現，一對男女涉有重嫌，目前正在追捕嫌犯中。

據《BBC》報導，澳洲警方表示，7日起達爾文市多家酒吧收到這些印有中文簡體字的百元澳幣偽鈔，嫌犯拿這些偽鈔購買菸酒，並騙取商家找回零錢，短短2天內就發生7起類似案件。據了解這些偽鈔是在中國國內印刷，專門用來訓練銀行員的樣鈔，但卻能輕易在網路上購買，價格也不貴。

百元澳幣是塑膠製，上面印有澳洲工程師和第一次世界大戰將軍的肖像，但查獲的偽鈔上面明顯以簡體字寫著「練功券票樣」與「練功專用禁止流通」字樣。

澳洲警方指出，雖然假鈔印上中文字，能輕易分別，但當捲起或摺起來時，仍容易被混淆為真鈔。目前已知的七起詐騙案件中有六宗是同一對男女所為，他們購買香菸、酒後，還騙取找零，直到一名收銀員核對鈔票時發現有問題，才揭發這起偽鈔案。澳洲警方也呼籲當地人交易時要看仔細鈔票樣貌，並會全力追捕嫌犯。

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  • 澳洲多家酒吧最近收到面額100澳元的假鈔，上面印有中文簡體「練功券票樣」與「練功專用禁止流通」字樣。（圖擷自《BBC》）

    澳洲多家酒吧最近收到面額100澳元的假鈔，上面印有中文簡體「練功券票樣」與「練功專用禁止流通」字樣。（圖擷自《BBC》）

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相關關鍵字： 中國 偽鈔 澳洲 簡體字 練功券
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