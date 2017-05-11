江澤民傳出病危後...有學校接他賀電

中國前國家主席江澤民。（路透資料照）

2017-05-11 14:10

〔即時新聞／綜合報導〕中國前國家主席江澤民日前傳出病危的消息，引起各界關注。上海市實驗中學校長徐紅透露，江澤民曾向學校致電，為該校慶活動祝賀。

據香港《明報》報導，徐紅在校慶活動上致辭，表示91歲的江澤民雖然不能到場參加活動，但他在電話中稱，「我不能親自來，但是我的心跟你們永遠在一起。請徐校長代我向同學們問好，向老師們問好，向實驗學校表示熱烈的祝賀。」

報導提到，上海市實驗中學10日舉行建校30週年活動，共計有4000多人參加。校方發布微信消息顯示，校長徐紅在下午1時，收到「江澤民爺爺」的賀電。

《香港經濟日報》指出，江澤民這舉動，有強烈闢謠意味。