整理花園被嚇翻 挖到30年驚悚乾貓屍
2017-05-11 13:14
懷特在花園發現乾貓屍。（圖取自鏡報）
〔即時新聞／綜合報導〕英國威根（Wigan）一名屋主在整理自家花園時，挖到一具已經乾枯的貓屍，他認為這至少已死了30年。
《鏡報》報導，屋主懷特（Adam White）在臉書上分享這具貓木乃伊的照片，嚇翻網友。有網友推測，這隻貓應該是別人的寵物貓，緩慢痛苦的死去。也有網友建議試著掃描晶片找出貓咪身分。
報導指出，懷特發現屍體時，還想說是不是裝飾品，但看到牙齒和骨頭形狀，才驚覺是死去的貓咪。他說建築物角落有洞，這隻貓可能是要爬過洞時卡住，不幸死亡。由於死貓樣貌太可怕，他騙自己的孩子說那不是真貓，
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