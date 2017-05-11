中國恐怖動物園！ 像泡福馬林的屍體

網友稱動物園裡的娃娃魚像是泡在福馬林裡的屍體。（圖擷取自微博）

2017-05-11 12:48

〔即時新聞／綜合報導〕中國一名網友8日揭露，位於海南海口的金牛嶺動物園，環境非常惡劣，動物園像是「最慘無人道的動物煉獄」。園方回應，稱網友的指控太誇張，園內的動物都很健康。

綜合媒體報導，中國網友「默潭噢」在參訪金牛嶺動物園後，在社群網站稱海口動物園是「最慘無人道的動物煉獄」，爬蟲館一半的蛇直接在玻璃箱裡變成蛇乾，蟒蛇、巨蜥、娃娃魚像是泡在福馬林裡的屍體，鱷魚池水又淺又髒漂滿了礦泉水瓶，「哺乳動物刻板行為嚴重，老虎的籠子空間很小，擠了2隻孟加拉虎，黑熊則在原地不停地點頭......」

金牛嶺動物園方表示，鱷魚池內垃圾沒有清理，主要是鱷魚較兇猛，清潔人員只能隔一段時間清理一次，並指動物園內的水均非活水，長期下來就會變色。至於蛇躺著不動，園方則解釋是因為在冬眠。

園方解釋，老虎屬於園內人工培育，從出生就一起生活在籠子中。而黑熊健康狀況沒問題，4、5隻熊養在400至500平方公尺的空間內，不會有問題。

網友形容蛇直接在玻璃箱裡變成蛇乾。（圖擷取自微博）

鱷魚池水淺且漂滿了礦泉水瓶。（圖擷取自微博）