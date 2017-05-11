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煉獄！美媒公布敘利亞化武攻擊影片 童掙扎口吐白沫...

遭受化武襲擊濫殺的敘利亞平民躺在地上等待救援。（圖擷自《CNN》）

2017-05-11  13:44

〔即時新聞／綜合報導〕上月初敘利亞南部的汗舍孔鎮（Khan Sheikhon）疑似遭政府軍用化學武器攻擊，造成大量平民死亡。美國有線新聞網《CNN》最近公布最新取得的事發影片，遭突襲後許多孩童躺在地上使盡力氣痛苦掙扎、口吐白沫，家人不斷絕望掩面痛哭的畫面，著實人間煉獄，慘不忍睹。

攝影師候賽因（Adam Hussain）表示，他在空襲5分鐘後接到求援電話，請求有車輛的民眾前往汗舍孔鎮，抵達當地後，看到的是大人、小孩衣衫不整的倒在地上，嘴巴無法控制的口吐白沫、抽搐，救援人員雖然企圖用水沖洗掉他們身上的化學物質，但是依然徒勞無功。

很多孩童睜開雙眼瞳孔逐漸放大，嘴巴、鼻孔無法控制的流出白沫，但仍努力掙扎想呼吸到空氣，部分被救援人員放到貨車尾等待救援，但當中有些人明顯撐不住而死亡。雖然敍利亞政府堅決否認使用化學武器，但醫療人員從各種跡象判斷，認為病患都是化武中毒。

傷患被送到位在地下室的診所，有父親抱著已無生息的女兒前來求診，他堅稱看到女兒的胸膛有稍微的隆起，難過的詢問醫生「她死了嗎？」醫生解釋，有時候在人死亡後胸部或胃中仍有空氣，當氣體消失後，看起來就會好像在活動，但是其實已經離開了，心碎的父親最後只好抱起愛女，忍痛含淚跟她吻別，離開醫院準備安葬。

在醫療人員急著搶救傷患時，戰機又返回再度投擲炸彈，診所被直接炸中，醫護人員只好趕緊轉送病患前往半個小時路程外的醫院。另一間診所中可看見，為了要替生還者騰出空位只好把一具具大體裝在屍袋中並放置醫院門外。救援人員將成年人、孩童抱入醫院，爭取時間救人，傷者只得在地上接受治療，親人在旁看著抱頭痛哭。醫療人員只能先用簡易方式急救，檢查完傷者仍有心跳後，又急忙去救其他人。

美國總統川普在看到一系列敘利亞兒童因化武攻擊而死的照片後，指稱敘利亞動用被全球禁止的化學武器，因此下令對敘利荷姆斯省（Homs）軍事基地發射59枚戰斧巡弋飛彈來報復。

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  • 敘利亞毒氣攻擊事件，造成大量平民死亡，其中不乏孩童。圖為女童喘不過氣而口吐白沫。（圖擷自《CNN》）

    敘利亞毒氣攻擊事件，造成大量平民死亡，其中不乏孩童。圖為女童喘不過氣而口吐白沫。（圖擷自《CNN》）

  • 救難人員搶救受化武攻擊的孩童。（圖擷自《CNN》）

    救難人員搶救受化武攻擊的孩童。（圖擷自《CNN》）

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