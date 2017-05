北京施壓阻WHA邀台灣... 美參議員怒：可恥的事件！

美國共和黨參議院議員湯姆柯頓(Tom Cotton)針對WHA不邀台灣一事發布聲明稿,怒轟此舉是氣度小且魯莽的。(圖擷取自cotton.senate.gov)

2017-05-11 12:44

〔即時新聞/綜合報導〕台灣此次未受邀參加世界衛生大會(WHA),美國阿肯色州參議院議員Tom Cotton(湯姆柯頓)發布聲明稿怒轟:「這可恥的事件是氣度狹小且魯莽的。」

柯頓透過聲明稿指出:「這可恥的事件事氣度狹小且魯莽的,並且表明了,北京就算犧牲全球性的公共衛生,也將繼續採取行動來孤立台灣。過去的國際性論壇以及過往的WHA會議都可證明,台灣已經做好萬全的準備在國際舞台上扮演具有建設性的角色,這也就是為什麼我們應該加強台灣以及美國之間的關係,並且鼓勵世界各國歡迎台灣為國際和平以及穩定性所做的貢獻。」

聲明稿全文如下:

"This shameful episode is petty and reckless, and shows that Beijing will pursue its campaign to isolate Taiwan even at the expense of public health worldwide. Taiwan is fully prepared to play a constructive role on the international stage, which it has proven in numerous other forums, including in past World Health Assemblies. This is yet another reason why we should enhance the U.S.-Taiwan relationship and encourage the world to welcome Taiwan's contributions to international peace and stability."