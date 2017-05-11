微軟推出人工智慧同步翻譯 支援60種語言

2017-05-11 12:15

〔即時新聞／綜合報導〕美國IT企業微軟昨（10）日於華盛頓州西雅圖市舉辦了Microsoft Build 2017開發者大會，發表了許多微軟開發出的尖端技術，這之中包含了近乎同步翻譯的人工智慧技術。

這個人工智慧的功能為能將外文近乎即時地翻譯成文字，其中包含了60種以上的語言。現場進行了模擬會議等場合的翻譯操作，能將講者的西班牙文口頭說明流暢地翻成英文，字幕也快速的出現在投影片下方。另外微軟也推出了能夠辨識公司員工人臉的人工智慧，若未經登錄的非員工進入將會提出警告，展現出人工智慧對於保全強化的貢獻。

由於人們對於人工智慧需求的提高，微軟將從販售作業軟體跨足到今後成長倍受關注的雲端服務，微軟副執行長克里斯．卡波賽拉（Chris Capossela）表示：「人工智慧能提高人們的創造力，能讓許多人使用我們開發的人工智慧這點，我感到很興奮。」