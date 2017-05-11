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女棋手15歲出道被當男生 9年後她讓網友驚呆了

日本女棋手香川愛生，剛出道時因為較為中性打扮，常被誤認為男生，但女大十八變，現在的她讓網友高喊可愛。（圖擷自twitter）

2017-05-11  12:10

〔即時新聞／綜合報導〕日本一名女將棋棋手香川愛生15歲就成為職業棋手，成為將棋界的新星，剛出道時因為較為中性打扮，常被誤認為男生，但女大十八變，現年24歲的她留起長髮加上化妝，成為氣質出眾的女神，讓網友大呼認不出來。

綜合媒體報導，1993年出生的香川愛生，是現在將棋界的超新星，15歲就成為職業棋手，剛出道時戴著眼鏡、留著短髮加上中性的裝扮，被開玩笑說她是男棋士吧，不過隨著時間過去，香川愛生慢慢把頭髮留長，嬰兒肥的臉蛋也消瘦下來，加上化妝，現年24歲的她，成為氣質出眾的女神，絲毫不輸給螢光幕前的眾多明星。

最近她上電視節目講解，更引起網友擷圖討論，紛紛留言「太可愛了」、「完全看不出來是同一個人」、「不科學」、「這是髮型跟化妝的威力」。

現年24歲的女棋手香川愛生，氣質出眾，絲毫不輸給螢光幕前的眾多明星。（圖擷自twitter）

現年24歲的女棋手香川愛生，氣質出眾，絲毫不輸給螢光幕前的眾多明星。（圖擷自twitter）

最近她上電視節目講解，更引起網友擷圖討論。（圖擷自twitter）

現年24歲的女棋手香川愛生，氣質出眾，絲毫不輸給螢光幕前的眾多明星。（圖擷自twitter）

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