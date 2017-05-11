聯航又被控訴 禁止女乘客如廁並要求尿在杯子裡
2017-05-11 11:17
〔即時新聞／綜合報導〕美國聯合航空賠償問題甫落，這次竟然又出包！一名罹患膀胱過動症的女乘客公開指控，搭機時被服務員禁止如廁，並給了她空杯強迫她在座位上小解。
繼拖行華裔醫生杜成德、冷凍世界上最大兔子16小時、把要去巴黎的乘客載到舊金山還把行李搞丟、蠍子從行李櫃上掉下來等醜聞之後，這次機上服務再度惹議。護士哈珀（Nicole Harper）上月初乘搭一班由德州休斯頓飛堪薩斯城的客機，途中想上廁所卻被空服員阻止，表示機師預期有氣流所以禁止乘客站立，而哈珀解釋自己患有膀胱過動症，若無法上廁所，難道要用杯子解決嗎。最後空服員竟然給了她杯子，讓她只能被迫於座位上小解。而事發於起飛後30分鐘，哈珀指控空服員「陪同犯人般」帶她去廁所，還向她特別表示事後要寫報告，甚至請危害物質專家對清潔整排座位，並要求她向機長解釋，使哈泊感到被當眾羞辱。
哈珀表示，最令她氣憤是當客機降落時安全帶指示燈明明亮著，一名頭等艙乘客直接穿過走到去廁所，沒有空服員阻攔。哈珀上週六在臉書（facebook）貼文講述事件經過，表示投訴無門、聯航不接聽她電話。而聯航發表聲明，否認要求哈珀用杯子解決，會向哈珀詳細了解事件。
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