| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 看新聞玩拉霸 活動攻略全曝光 一輩子一定要擁有一戶國美建築 超貼心！這樣送「禮」最得娘心
 首頁 > 國際

聯航又被控訴 禁止女乘客如廁並要求尿在杯子裡

2017-05-11  11:17

〔即時新聞／綜合報導〕美國聯合航空賠償問題甫落，這次竟然又出包！一名罹患膀胱過動症的女乘客公開指控，搭機時被服務員禁止如廁，並給了她空杯強迫她在座位上小解。

繼拖行華裔醫生杜成德、冷凍世界上最大兔子16小時、把要去巴黎的乘客載到舊金山還把行李搞丟、蠍子從行李櫃上掉下來等醜聞之後，這次機上服務再度惹議。護士哈珀（Nicole Harper）上月初乘搭一班由德州休斯頓飛堪薩斯城的客機，途中想上廁所卻被空服員阻止，表示機師預期有氣流所以禁止乘客站立，而哈珀解釋自己患有膀胱過動症，若無法上廁所，難道要用杯子解決嗎。最後空服員竟然給了她杯子，讓她只能被迫於座位上小解。而事發於起飛後30分鐘，哈珀指控空服員「陪同犯人般」帶她去廁所，還向她特別表示事後要寫報告，甚至請危害物質專家對清潔整排座位，並要求她向機長解釋，使哈泊感到被當眾羞辱。

哈珀表示，最令她氣憤是當客機降落時安全帶指示燈明明亮著，一名頭等艙乘客直接穿過走到去廁所，沒有空服員阻攔。哈珀上週六在臉書（facebook）貼文講述事件經過，表示投訴無門、聯航不接聽她電話。而聯航發表聲明，否認要求哈珀用杯子解決，會向哈珀詳細了解事件。

廣告
  • 聯合航空再爆出包，禁止乘客上廁所。（資料圖 美聯社）

    聯合航空再爆出包，禁止乘客上廁所。（資料圖 美聯社）

  • 護士哈珀（Nicole Harper）當時穿著裙子，只好被迫在座位上解決。（翻攝自Nicole Harper臉書）

    護士哈珀（Nicole Harper）當時穿著裙子，只好被迫在座位上解決。（翻攝自Nicole Harper臉書）

  • 哈珀於臉書上敘述整起事件經過。（翻攝自Nicole Harper臉書）

    哈珀於臉書上敘述整起事件經過。（翻攝自Nicole Harper臉書）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 聯合航空 聯航
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
輕鬆煮✧鹽味豬五花
熱炒✧金菇滑蛋牛
健康版味素輕鬆做！
食材過油有６重點！
轉寄

標題：聯航又被控訴 禁止女乘客如廁並要求尿在杯子裡


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月11日‧星期四‧丁酉年四月十六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.