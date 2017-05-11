| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
MiLB》胡智為休2天登板 9球4上4下無失分 PR 看新聞玩拉霸 活動攻略全曝光
 首頁 > 國際

喜事變喪事 婚禮會場牆壁倒塌釀23死28傷

印度西部一處城鎮昨晚舉行一場婚禮，但當地出現沙塵暴，造成婚禮會場建築物的牆壁崩塌且壓傷賓客，至少23人死亡與28人受傷。（圖擷取自網路）

2017-05-11  10:59

〔即時新聞／綜合報導〕印度昨天傳出建築崩塌重大意外，有外媒報導指出，印度新德里南方約200公里一處城鎮昨晚舉行一場婚禮，但當地出現嚴重沙塵暴，造成婚禮會場建築物的牆壁崩塌且壓傷賓客，導致至少23人死亡與28人受傷。

綜合外媒報導，該起意外發生在新德里南方約200公里的拉珀勒德布爾縣（Bharatpur district），當地於昨晚舉行一場婚禮，期間婚禮會場建築物的一面牆壁（長約27公尺，高約4公尺）突然倒塌，大批賓客閃避不及被壓死，意外至少造成23人死亡28人受傷。

當地警方表示，牆壁倒塌肇因於當地出現的猛烈沙塵暴，且沙塵暴又導致停電而增添救災困難，才會造成如此嚴重災情。據傳因為當地建築相關法令寬鬆，不少建商偷工減料，類似的樓房倒塌事件屢見不鮮。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 倒塌 印度 婚禮 牆壁
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
輕鬆煮✧鹽味豬五花
熱炒✧金菇滑蛋牛
健康版味素輕鬆做！
食材過油有６重點！
轉寄

標題：喜事變喪事 婚禮會場牆壁倒塌釀23死28傷


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月11日‧星期四‧丁酉年四月十六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.