喜事變喪事 婚禮會場牆壁倒塌釀23死28傷

印度西部一處城鎮昨晚舉行一場婚禮，但當地出現沙塵暴，造成婚禮會場建築物的牆壁崩塌且壓傷賓客，至少23人死亡與28人受傷。（圖擷取自網路）

2017-05-11 10:59

〔即時新聞／綜合報導〕印度昨天傳出建築崩塌重大意外，有外媒報導指出，印度新德里南方約200公里一處城鎮昨晚舉行一場婚禮，但當地出現嚴重沙塵暴，造成婚禮會場建築物的牆壁崩塌且壓傷賓客，導致至少23人死亡與28人受傷。

綜合外媒報導，該起意外發生在新德里南方約200公里的拉珀勒德布爾縣（Bharatpur district），當地於昨晚舉行一場婚禮，期間婚禮會場建築物的一面牆壁（長約27公尺，高約4公尺）突然倒塌，大批賓客閃避不及被壓死，意外至少造成23人死亡28人受傷。

當地警方表示，牆壁倒塌肇因於當地出現的猛烈沙塵暴，且沙塵暴又導致停電而增添救災困難，才會造成如此嚴重災情。據傳因為當地建築相關法令寬鬆，不少建商偷工減料，類似的樓房倒塌事件屢見不鮮。