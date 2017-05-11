下任FBI局長是誰？ 美媒點出這幾名人選...

美國總統川普昨日將聯邦調查局（FBI）局長柯米（James Comey）開除。（美聯社資料照）

2017-05-11 10:57

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普昨日將聯邦調查局（FBI）局長柯米（James Comey）開除，川普稱柯米沒做好工作，還說下一任會做得好很多。有美國媒體就點出幾名人選，將有可能是下任FBI局長。

據美國《華爾街日報》報導，FBI局長的聲譽必須受到國會和調查局人員推崇，先前幾名美國總統都曾從前朝的檢察官和法官中尋找人選。

報導提到，具有律師身分的多位前小布希政府司法部官員，前司法部副部長菲利浦（Mark Filip）、湯普森（Larry Thompson）和前司法部助理部長溫斯坦（Kenneth Wainstein）。

法官的人選方面，包括前北卡羅來納州西區檢察官、現任該區法官的康拉德（Robert Conrad）、密西根州東區聯邦法官墨斐（Stephen Murphy）是可能的出線人選。

此外，共和黨議員高迪（Trey Gowdy）和前國土安全顧問湯生（Frances Townsend）也都是人選之一。