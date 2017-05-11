北韓駭各國銀行偷錢造核武？美國安局長證實
2017-05-11 09:56
美國國家安全局局長麥可．羅傑斯證實北韓確實由駭入他國銀行來募資開發核武。（資料圖 美聯社）
〔即時新聞／綜合報導〕美國與俄國的情報安全公司調查發現，北韓對世界上30個國家進行網路攻擊並盜取鉅款，而對於此疑慮，美國的情報安全公司高層昨（10）日於參議院證實此事，表示網路攻擊確實為北韓所為，要求大眾提高警戒。
本報曾經報導，知名俄羅斯防毒軟體公司「卡巴斯基」（Kaspersky）也曾指出，北韓已針對全球18個國家的銀行、金融機構展開駭客攻擊，連台灣也成攻擊目標。
美國知名網際網路安全技術廠商賽門鐵克（Symantec）的資深處長暨全球政府事務負責人傑夫．格林（Jeff Greene） 昨日於美國參議院美國國土安全保障委員會上證實，「北韓藉由網路攻擊從孟加拉的中央銀行盜取了8100萬美元（約新台幣24.5億），而不只孟加拉，北韓也攻擊了其他的國家」，而他也提出警戒，目前為止的案例都是個人駭客從銀行騙取金錢，而現在面對的是以國家為單位的網路攻擊。
另外，前（9）日美國國家安全局局長麥可．羅傑斯（Mike Rogers）在參議院的軍事委員會被問到北韓核武開發資金的相關問題，他表示：「詳細內容不能透露，但北韓確實藉由網路犯罪來進行募資。」
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