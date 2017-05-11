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北韓駭各國銀行偷錢造核武？美國安局長證實

美國國家安全局局長麥可．羅傑斯證實北韓確實由駭入他國銀行來募資開發核武。（資料圖 美聯社）

2017-05-11  09:56

〔即時新聞／綜合報導〕美國與俄國的情報安全公司調查發現，北韓對世界上30個國家進行網路攻擊並盜取鉅款，而對於此疑慮，美國的情報安全公司高層昨（10）日於參議院證實此事，表示網路攻擊確實為北韓所為，要求大眾提高警戒。

本報曾經報導，知名俄羅斯防毒軟體公司「卡巴斯基」（Kaspersky）也曾指出，北韓已針對全球18個國家的銀行、金融機構展開駭客攻擊，連台灣也成攻擊目標。

美國知名網際網路安全技術廠商賽門鐵克（Symantec）的資深處長暨全球政府事務負責人傑夫．格林（Jeff Greene） 昨日於美國參議院美國國土安全保障委員會上證實，「北韓藉由網路攻擊從孟加拉的中央銀行盜取了8100萬美元（約新台幣24.5億），而不只孟加拉，北韓也攻擊了其他的國家」，而他也提出警戒，目前為止的案例都是個人駭客從銀行騙取金錢，而現在面對的是以國家為單位的網路攻擊。

另外，前（9）日美國國家安全局局長麥可．羅傑斯（Mike Rogers）在參議院的軍事委員會被問到北韓核武開發資金的相關問題，他表示：「詳細內容不能透露，但北韓確實藉由網路犯罪來進行募資。」

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  • 美國知名網際網路安全技術廠商賽門鐵克的資深處長暨全球政府事務負責人傑夫．格林 證實北韓駭入他國銀行。（資料圖 路透）

    美國知名網際網路安全技術廠商賽門鐵克的資深處長暨全球政府事務負責人傑夫．格林 證實北韓駭入他國銀行。（資料圖 路透）

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