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被川普開除後 FBI局長柯米嗆聲...

柯米信中直言：「總統可用任何理由開除我！」（路透）

2017-05-11  09:22

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普昨突然開除美國聯邦調查局（FBI）局長柯米（James Comey），消息傳出震驚各界，事發後柯米對此事都無回應，今天他發出一封信件給FBI同仁和親友，他在信中直言：「總統可用任何理由開除我！」

美國總統川普昨指柯米不稱職，白宮副發言人桑德絲則表示，川普在當選後就想要開除柯米，因為對他已經失去信心，所以在副司法部長的建議下開除他。

柯米今天發給FBI同仁和親友一封信，內容寫道「我相信總統可用任何理由開除FBI局長，當然也可以沒有理由就直接開除」，他強調不會再為此決定浪費任何時間，也不會想要花時間去了解，為什麼川普會開除他。

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