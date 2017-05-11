新疆發生規模5.5地震 至少8死20多人傷

地震至少造成8死20多人受傷，180多戶房屋倒塌與789人受災，傷亡情況仍在進一步統計中。（圖截自網路）

2017-05-11 09:09

〔即時新聞／綜合報導〕中國新疆傳出地震災情，有外媒報導指出，塔什庫爾干塔吉克自治縣於今晨近6點發生規模5.5地震，據當地官方初步統計，地震至少造成8死20多人受傷。

綜合外媒報導，中國地震台測得的數據指出，新疆塔什庫爾干塔吉克自治縣於今晨5點58分發生規模5.5地震，震源深度8公里，其後還發生多次餘震，地震至少造成8死20多人受傷，還有180多戶房屋倒塌與789人受災，傷亡情況仍在進一步統計中。