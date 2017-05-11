川普與南韓新總統首次接觸 邀文在寅訪美
2017-05-11 08:57
南韓新任總統文在寅與美國總統川普通電話，討論訪美事宜，希望雙方盡快舉行會談。（圖左歐新社資料照，圖右路透）
〔即時新聞／綜合報導〕南韓新任總統文在寅10日上任，並與美國總統川普通電話，討論訪美事宜，希望雙方盡快舉行會談。
據《韓聯社》報導，文在寅與川普在南韓當地時間10日晚間10時30分（台灣時間晚間9時30分）進行長約30分鐘的通話，是2人首次接觸。川普祝賀文在寅當選南韓總統，並稱將正式邀請文在寅到美國進行訪問。
文在寅表示，目前朝鮮半島局勢緊張，美、韓同盟關係更為重要，今後不會改變。文在寅對川普在北韓核武問題上的處理給予高度評價。
川普指出，美、韓同盟關係不只是友好關係，而是「偉大的同盟關係」。川普說，雖然目前北韓核武問題棘手，但並非無法解決，期待與文在寅的會面。
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