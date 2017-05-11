惡魔夫妻毒誘性虐青少年 法官痛批：根本怪物！
2017-05-11 07:44
英國一對夫婦以毒品作為誘餌，長年殘害多名11至16歲之間的青少年，威迫利誘他們發生性行為，手法相當殘忍。（圖截自衛報）
〔即時新聞／綜合報導〕英國一對夫婦以毒品作為誘餌，長年殘害多名11至16歲之間的青少年，威迫利誘他們發生性行為，手法相當殘忍，近來他們陸續被法院判處服刑18年，判刑的法官甚至形容這對夫婦根本就是「怪物」
綜合外媒報導，來自北安普敦郡（Northampton）的47歲泰勒（Nicholas Taylor）與44歲妻子瓊安（Joan），2人從1996年至2006年期間，以毒品作為誘餌在家中性虐待多名青少年男女，泰勒更把部分受害人當成標靶，向他們發射弩箭。警方甚至在夫婦家中發現一根用來威脅受害者的球棒，上面刻有「痛苦」的字眼，手段相當兇殘。
2人近日被起訴84項毒品及兒童性犯罪罪名成立，泰勒被判無期徒刑，至少要服刑18年，瓊安則被判處18年徒刑。法院開庭期間，泰勒聽到判決甚至還豎起大拇指，審理的法官則指出，這對夫妻根本就是「怪物」
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