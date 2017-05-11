| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 金車噶瑪蘭威士忌 勇奪四面金牌 超貼心！這樣送「禮」最得娘心
 首頁 > 國際

惡魔夫妻毒誘性虐青少年 法官痛批：根本怪物！

英國一對夫婦以毒品作為誘餌，長年殘害多名11至16歲之間的青少年，威迫利誘他們發生性行為，手法相當殘忍。（圖截自衛報）

2017-05-11  07:44

〔即時新聞／綜合報導〕英國一對夫婦以毒品作為誘餌，長年殘害多名11至16歲之間的青少年，威迫利誘他們發生性行為，手法相當殘忍，近來他們陸續被法院判處服刑18年，判刑的法官甚至形容這對夫婦根本就是「怪物」

綜合外媒報導，來自北安普敦郡（Northampton）的47歲泰勒（Nicholas Taylor）與44歲妻子瓊安（Joan），2人從1996年至2006年期間，以毒品作為誘餌在家中性虐待多名青少年男女，泰勒更把部分受害人當成標靶，向他們發射弩箭。警方甚至在夫婦家中發現一根用來威脅受害者的球棒，上面刻有「痛苦」的字眼，手段相當兇殘。

2人近日被起訴84項毒品及兒童性犯罪罪名成立，泰勒被判無期徒刑，至少要服刑18年，瓊安則被判處18年徒刑。法院開庭期間，泰勒聽到判決甚至還豎起大拇指，審理的法官則指出，這對夫妻根本就是「怪物」

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 性虐 毒品 英國 青少年
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
輕鬆煮✧鹽味豬五花
熱炒✧金菇滑蛋牛
健康版味素輕鬆做！
食材過油有６重點！
轉寄

標題：惡魔夫妻毒誘性虐青少年 法官痛批：根本怪物！


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月11日‧星期四‧丁酉年四月十六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.