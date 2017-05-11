川普一當選就想炒FBI局長 原因是...

美國總統川普（右）昨日無預警開除美國聯邦調查局（FBI）局長柯米（左），震撼美國政壇。（路透資料照）

2017-05-11 07:46

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普昨日無預警開除美國聯邦調查局（FBI）局長柯米（James Comey），震撼美國政壇。白宮副發言人桑德絲（Sarah Huckabee Sanders）表示，川普已對柯米失去信心，並稱他當選當天就想開除柯米。

綜合媒體報導，川普在白宮橢圓形辦公室接見前國務卿季辛吉（Henry Kissinger）時，以簡短一句話回應記者的提問，「很簡單，他不稱職。」

白宮副發言人桑德絲表示，川普在當選後就想要開除柯米，因為對他已經失去信心，所以在副司法部長的建議下開除他。桑德絲說，白宮鼓勵FBI完成俄羅斯被指干預美國大選的調查，但不用委任特別檢察官進行調查。