川普一當選就想炒FBI局長 原因是...
2017-05-11 07:46
美國總統川普（右）昨日無預警開除美國聯邦調查局（FBI）局長柯米（左），震撼美國政壇。（路透資料照）
〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普昨日無預警開除美國聯邦調查局（FBI）局長柯米（James Comey），震撼美國政壇。白宮副發言人桑德絲（Sarah Huckabee Sanders）表示，川普已對柯米失去信心，並稱他當選當天就想開除柯米。
綜合媒體報導，川普在白宮橢圓形辦公室接見前國務卿季辛吉（Henry Kissinger）時，以簡短一句話回應記者的提問，「很簡單，他不稱職。」
白宮副發言人桑德絲表示，川普在當選後就想要開除柯米，因為對他已經失去信心，所以在副司法部長的建議下開除他。桑德絲說，白宮鼓勵FBI完成俄羅斯被指干預美國大選的調查，但不用委任特別檢察官進行調查。
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