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敘反抗軍聯盟稱已拿下重要城市塔布卡

2017-05-11  05:20

〔中央社〕美國支持的敘利亞阿拉伯和庫德族戰士聯盟及敘利亞人權瞭望台組織說，他們今天已從伊斯蘭國（IS）手中奪下重要城市塔布卡（Tabqa）和附近的水壩。

法新社報導，敘利亞人權瞭望台組織（Syrian Observatory for Human Rights）的拉曼（Rami AbdelRahman）說：「敘利亞民主力量（Syrian Democratic Forces）已奪得塔布卡和附近水壩的控制權。」

他說，敘利亞民主力量的部隊仍在塔布卡作戰。塔布卡位於幼發拉底河（Euphrates River）邊一條戰略補給線上，距離伊斯蘭國所謂的新哈里發國（caliphate）核心拉卡（Raqa）西方約55公里。

敘利亞民主力量發言人塞羅（Talal Sello）說：「已得勝利，並且完全解放塔布卡市和水壩」。

他說，已將殘存的IS的包圍在塔布卡水壩附近的2個區域，但IS聖戰士使用汽車炸彈、狙擊手和無人飛機負隅頑抗。

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