傳柯米因要求擴大調查遭川普開除
2017-05-11 04:12
〔中央社〕據美國國會熟悉原聯邦調查局局長柯米突然遭川普總統開除原因的消息人士說，過去數天，柯米曾告訴國會議員，他已要求司法部為調查俄羅斯介入美去年大選案撥更多的經費。
消息人士說，柯米（James Comey）是在參院情報委員會要求聯調局加速調查工作後通知國會議員此事。
參議院司法委員會首席民主黨參議員、加州選出的范士丹（Dianne Feinstein）參議員告訴記者，據她瞭解，柯米正在為這項調查工作尋求更多的資源。
她說，她和共和黨參議員葛拉斯里（Chuck Grassley）曾在今年3月15日與柯米會晤，當時柯米說，此案將是「一件反情報和犯罪的大調查」。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
- 星國中學延後上學45分鐘 施行近一年後...
- 川普怒裁FBI局長 傳下一刀將砍向這位將軍！
- 俄外長橢圓室會川普 談敘利亞有進展
- 開除聯調局長 川普拒設特別檢察官
- 《中英對照讀新聞》Girl barred from Malaysia chess competition over ’seductive’ dress 女孩因「撩人的」穿著被禁止參加馬來西亞棋賽
網友回應
熱門新聞
- BMW大7駕駛耍三寶 國道急煞挑釁害5車追撞
- 林奕含之死 南檢首傳陳星
- 小英總統衫 女大生巧繡台灣
- 總統府回應WHO 「不該為特定政治意志服務」
- 盤後交易週一上路 期貨每日交易19小時
- 三分神射D.格林 投贏浪花弟
- 《5月徵文》吃虧不是占便宜
- 管樂嘉年華辣妹跳舞挨批 桃市長：不該醜化
- 我的一票選總統 男神「照」得住
- 馬防部少將副指揮官 涉共諜案
- 中職Live》鄭凱文7局失2分領軍 兄弟1分差擊敗獅
- 林依晨學壞了 伸手摸人夫胸膛
- 辱台撤職 郭冠英保住退休金？
- 26萬件蔣介石檔案 上網可查
- 繳住宅稅成鐵證 大直上千商業宅將開罰
- 大學申請入學放榜 一中79人上台大 中女中醫學科系倍增
- 清寒女選讀師大 盼助家鄉弱勢
- 先發7搶6 下週誰讓路給冠宇?
- 《遭指天王級狼師》吳翰陞 莊立航提告
- 單親家庭補助 議員促分級、提高
- 《台股青紅燈》以秒計算的萬點行情
- 南大七股設校 延宕20年惹議
- 「辛然配」對味 馬德里晉8強
- 相中興大附農蓋樓 林佳龍上火線溝通
- Fed準備縮表 中型銀行恐資金短缺
- 全大運》驚險「跆」金 莊佳佳只打60分
- 日職》全壘打滿天飛 巨人5轟擊退阪神（影音）
- 全國創意青年創新商業賽 冠軍出爐
- 古民待用咖啡 10天集逾千杯
- 匯損重創 儒鴻Q1 EPS1.01元
- WHA未獲邀》台灣醫師會將赴日內瓦 為台發聲
- 國際龍舟賽 古禮點睛
- 李寶春精演新老戲 再現《趙匡胤》、《寶蓮神燈》
- 自由廣場》轉型正義建議從評價蔣經國開始
- 打工又顧病父 謝庚錞獲孝悌楷模
- 善用關西周遊卡， 遊京都、滋賀私房景點
- 台東議會開議 力爭終止魚槍禁令
- 鄭麗君拜會教廷文化部長 赴威尼斯挺台灣館
- 〈旅遊的滋味〉澳底漁港風情
- 《觀察筆記》你不生氣？
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：傳柯米因要求擴大調查遭川普開除
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分