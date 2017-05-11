傳柯米因要求擴大調查遭川普開除

2017-05-11 04:12

〔中央社〕據美國國會熟悉原聯邦調查局局長柯米突然遭川普總統開除原因的消息人士說，過去數天，柯米曾告訴國會議員，他已要求司法部為調查俄羅斯介入美去年大選案撥更多的經費。

消息人士說，柯米（James Comey）是在參院情報委員會要求聯調局加速調查工作後通知國會議員此事。

參議院司法委員會首席民主黨參議員、加州選出的范士丹（Dianne Feinstein）參議員告訴記者，據她瞭解，柯米正在為這項調查工作尋求更多的資源。

她說，她和共和黨參議員葛拉斯里（Chuck Grassley）曾在今年3月15日與柯米會晤，當時柯米說，此案將是「一件反情報和犯罪的大調查」。