2017-05-11 03:28

〔中央社〕美國參議院情報委員會主席柏爾（Richard Burr）說，委員會已邀請被川普總統開除的前聯邦調查局局長柯米（James Comey）在本月16日秘密聽證會上作證。

這項邀請是由柏爾和情報委員會首席民主黨參議員華納（Mark Warner）共同具名，但目前仍不清楚柯米是否會接受邀請出席作證。

在柯米被開除前，情報委員會原邀請他在明天以聯調局長身份在秘密會議上作證，但現在將由代理局長麥凱比（Andrew McCabe）出席。