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開除聯調局長 川普拒設特別檢察官

2017-05-11  03:12

〔中央社〕美國總統川普突然開除聯邦調查局長柯米（James Comey）餘波盪漾，面對外界要求指派特別檢察官調查俄羅斯影響2016美國總統大選的呼聲，白宮今天表示，沒有必要。

在川普開除柯米後，外界質疑未來聯調局是否繼續調查此案，但白宮女發言人 桑德斯（Sarah Huckabee Sanders）說：「我們不認為有必要」設立特別檢察官。

桑德斯說，白宮希望聯調局和和國會的調查繼續進行。

她說：「沒有人比我們更希望完成這項調查。」

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