俄外長橢圓室會川普 談敘利亞有進展
2017-05-11 00:30
〔中央社〕美國總統川普今天形容，他與俄羅斯外長拉夫羅夫在白宮橢圓形辦公室的會談「非常、非常良好」；並宣稱，兩人在如何終止敘利亞衝突一事上，已談出了進展。
川普在兩人會談結束不久後說：「我們進行了非常、非常良好的會談，我們將要終止（敘利亞的）殺戮和死亡。」
拉夫羅夫今天成了川普就職以來所會見的最高層俄國官員，也是克里姆林宮多年來造訪白宮的最吸睛官員。
以往鮮少有一國外長或元首級以下官員能在白宮橢圓形辦公室會見美國總統。
川普說：「我認為，我們可以非常妥善地處理敘利亞問題。我認為，情況出現了，這是非常、非常、非常正面的情況。」
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