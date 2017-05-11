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川普：炒柯米魷魚 因他不稱職

2017-05-11  00:22

〔中央社〕美國總統川普今天表示，他炒聯邦調查局局長柯米（James Comey）魷魚，是因為他沒有做好事情。

川普在橢圓辦公室與前國務卿季辛吉會面並拍照合影時告訴記者：「柯米沒有做好工作，非常簡單。他做得並不稱職。」

川普拒絕進一步回答有關開革柯米的問題；川普在昨天宣布要柯米捲鋪蓋走路，震驚整個華府。

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