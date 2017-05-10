「認罪並否認刑求」 中國維權律師謝陽獲交保假釋

中國維權律師謝陽9日交保假釋。圖為社交媒體上有關8日謝陽受審的報導。（美聯社）

2017-05-10 23:44

〔編譯張沛元／綜合報導〕國際特赦組織10日表示，被指控煽動顛覆國家政權罪的中國維權律師謝陽已交保假釋，並於9日返家。

根據了解，謝陽是在8日開庭時坦承有罪以及否認遭受刑求才得已交保假釋。謝陽是在2015年的「中國709維權律師大抓捕」事件中被捕，曾指控遭公安虐待，包括剝奪睡眠、毆打、死亡威脅與羞辱。

國際特赦組織表示，謝陽在未獲得判決的情況下獲釋實屬罕見；儘管謝陽已不再遭到羈押，但仍無法抹滅謝陽一開始就不該被抓的事實。根據了解，謝陽妻子與女兒已在今年3月前後逃亡美國。