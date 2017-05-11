維權律師李和平返家 李妻：暴瘦不足50公斤

2017-05-11 00:21

〔即時新聞／綜合報導〕中國知名維權律師李和平於2015年的「中國709維權律師大抓捕」事件中被捕後就與外界失聯，直到日前才被中國的法院以「顛覆國家政權罪」判刑3年、緩刑4年，但之後卻又未能馬上返家，直到本月9日時才突然被當局送回位於北京的家中，李的妻子則哽咽說，李入獄後暴瘦到不足50公斤，人也變得蒼老許多。

據《美國之音》報導，長期協助異議人士、強拆受害者維權的律師李和平是在2015年間突然遭當局逮捕，之後就失去音訊，直到上月28日天津的中級人民法院突然以「顛覆國家政權罪」將李判刑3年、緩刑4年，法院在公告更稱，李當庭表示服從判決不上訴，但之後李並未馬上獲釋。直到本月9日裡突然被國保人員送回家中，事先李的家人都未接到任何通知。

李和平的妻子王峭嶺當日都在外面辦事情，直到9日晚間11點回到家時才得知丈夫已經回家，兩人當場激動的擁抱彼此。事後王峭嶺表示，遭到抓捕軟禁及秘密審判後的丈夫「好像老了十幾歲」，體重也暴瘦到不足50公斤，目前也還不確定之後的行動自由是否會受限。

報導提到，因709案被捕的律師王全璋的妻子目前仍在李家，據王峭嶺指出，她與王妻會持續為709案進行維權，直到該案結束才會分開。除了王全璋以外，目前包含江天勇、吳淦等因709案遭逮捕的維權人士也尚未被當局審判。