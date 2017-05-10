| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 金車噶瑪蘭威士忌 勇奪四面金牌 超貼心！這樣送「禮」最得娘心
 首頁 > 國際

男扮女裝越獄！ 宏國囚犯一開口就破功

2017-05-10  23:52

〔即時新聞／綜合報導〕宏都拉斯一名囚犯，男扮女裝偷偷混入探監家屬之間，沒想到在監獄出口引起警衛注意，一開口說話竟然是「男聲」，當場被識破抓回！

根據《BBC》報導，55歲的阿格達（Francisco Herrera Argueta）打算到監獄出口拿取一名探監女子遺留的身分證逃獄，因此穿戴上長裙、假髮、墨鏡、假乳房，還擦上粉紅色的指甲油，偽裝該名女子身分。他趁其他囚犯的家屬來探監時混入其中，並成功的通過一連串的保全關卡。

當阿格達來到出口處拿取身分證時，一名警衛注意到他走路方式詭異，於是抓住他。他開口說話時是男性的聲音，因此立刻被識破身分。警方發言人表示：「化妝也掩飾不了他是男人。」

宏都拉斯政府則表示，因為阿格達嘗試越獄，他可能被轉移到宏都拉斯其他「最危險」的監獄，並且繼續服刑。

廣告
  • 55歲的阿格達（Francisco Herrera Argueta）偽裝女子的裝扮，試圖越獄失敗。（圖擷自《BBC》）

    55歲的阿格達（Francisco Herrera Argueta）偽裝女子的裝扮，試圖越獄失敗。（圖擷自《BBC》）

  • 阿格達是幫派首領，於2015年9月因謀殺和槍支罪被判入獄。（圖擷自《BBC》）

    阿格達是幫派首領，於2015年9月因謀殺和槍支罪被判入獄。（圖擷自《BBC》）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 宏都拉斯 男扮女裝 越獄
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧紅燒棒棒腿
好涮嘴✧清香椒鹽蝦
快速炒出焦糖洋蔥！
多汁水蜜桃怎麼挑？
轉寄

標題：男扮女裝越獄！ 宏國囚犯一開口就破功


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月11日‧星期四‧丁酉年四月十六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.