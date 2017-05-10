男扮女裝越獄！ 宏國囚犯一開口就破功

2017-05-10 23:52

〔即時新聞／綜合報導〕宏都拉斯一名囚犯，男扮女裝偷偷混入探監家屬之間，沒想到在監獄出口引起警衛注意，一開口說話竟然是「男聲」，當場被識破抓回！

根據《BBC》報導，55歲的阿格達（Francisco Herrera Argueta）打算到監獄出口拿取一名探監女子遺留的身分證逃獄，因此穿戴上長裙、假髮、墨鏡、假乳房，還擦上粉紅色的指甲油，偽裝該名女子身分。他趁其他囚犯的家屬來探監時混入其中，並成功的通過一連串的保全關卡。

當阿格達來到出口處拿取身分證時，一名警衛注意到他走路方式詭異，於是抓住他。他開口說話時是男性的聲音，因此立刻被識破身分。警方發言人表示：「化妝也掩飾不了他是男人。」

宏都拉斯政府則表示，因為阿格達嘗試越獄，他可能被轉移到宏都拉斯其他「最危險」的監獄，並且繼續服刑。