星國中學延後上學45分鐘 施行近一年後...
2017-05-10 23:11
〔即時新聞／綜合報導〕新加坡南洋女中參與杜克-新加坡大學醫學研究院的睡眠實驗，比起當地一般學校，上學時間推遲了45分鐘，施行近一年後發現，學生上課前比較有活力，學生集中力也比過去要長。
星國《8頻道新聞及時事節目》指出，南洋女中在去年第2個學期將上學時間推遲到上午8時20分，希望讓學生有更多睡眠時間，同時確保推遲上課不會壓縮所需要的課堂時間。
施行近一年後，化學老師穆罕默德伊姆蘭表示，在上課的時候，比較少學生感到嗜睡，「雖然學生不一定會為上課感到興奮，但是在上課前她們會比較有活力」。一名學生說，自己原本會失去注意力，沒有抓到老師所說的，「但是現在最起碼，我還能保持注意力」。
有家長指出，原本以為多出來的時間會成為孩子更晚睡的藉口，但後來發現早上有更多的時間和孩子交流，一名父親表示，「如今每周至少一次，我和太太可以在女兒上學前，到我們都愛的雲吞麵攤吃早餐。我們可以和女兒聊一聊，非常棒。」
報導指出，這項實驗的主要研究教授指出，進入青少年時期，睡眠時間會比以往晚約1小時，但這個情況會在成年調整回來。
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