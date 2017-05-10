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紐西蘭婦人生下7公斤大寶寶 體型堪比半歲大嬰兒

2017-05-10  23:38

〔即時新聞／綜合報導〕紐西蘭的一名婦人日前生下一名重達7.39公斤的大寶寶，這樣的體重是紐西蘭一般新生兒平均值的兩倍，雖然還沒打破世界紀錄，但也引發一陣關注。

外媒報導指出，不願具名的婦人是本週一在位於紐西蘭威靈頓的醫院生下這名寶寶，由於寶寶的體型較為龐大，接生的醫生花費了3小時才透過剖腹產順利將這名寶寶接生，一出生就重達7.39公斤的他，身高已有57公分，體型有如一般6個月大的正常嬰兒。雖然該名婦人的第一胎也生下了重達5.4公斤的大寶寶，不過這名婦人表示，她與寶寶的父親都不怎麼高，所以也不清楚寶寶怎麼會這麼壯碩，所幸目前寶寶的身體健康、狀況良好。

相關報導提到，目前為止金氏世界紀錄上，最重的寶寶是在1879年於加拿大出生，重量高達10.4公斤。

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  • 不願具名的婦人是本週一在位於紐西蘭威靈頓的醫院，生下一名重達7.39公斤的大寶寶。（圖擷自stuff.co.nz）

    不願具名的婦人是本週一在位於紐西蘭威靈頓的醫院，生下一名重達7.39公斤的大寶寶。（圖擷自stuff.co.nz）

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