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德拉吉：刺激措施任務未完 但經濟明顯改善

2017-05-10  20:58

〔記者盧永山／台北報導〕歐洲央行總裁德拉吉表示，該行推出的刺激措施尚未完成任務，但歐元區經濟明顯改善。

德拉吉在荷蘭國會舉行的聽證會上表示：「歐元區經濟復甦已從脆弱和不平均，轉變為更穩固、廣泛的上升。然而，宣稱我們已經成功還為時太早。」

儘管歐元區經濟持續走強，卻未出現物價加快上漲的跡象，歐洲央行決策人士正在思考，是否與外界溝通逐步退出刺激措施，以及如何溝通。

歐洲央行執行理事會成員莫斯克（Yves Mersch）日前表示，歐洲央行很快就能對歐元區經濟採取更樂觀的看法，這可能是逐漸縮減刺激措施的第1步。但德拉吉卻持更審慎的態度。

德拉吉表示：「陸續公布的數據顯示，歐元區經濟的週期復甦已變得更穩固，下滑風險已進一步消失。然而，潛在的通膨壓力持續溫和，尚未顯示令人信服的上漲趨勢。」

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  • 歐洲央行總裁德拉吉表示，該行推出的刺激措施尚未完成任務，但歐元區經濟明顯改善。（路透）

    歐洲央行總裁德拉吉表示，該行推出的刺激措施尚未完成任務，但歐元區經濟明顯改善。（路透）

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