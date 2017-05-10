| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 金車噶瑪蘭威士忌 勇奪四面金牌 超貼心！這樣送「禮」最得娘心
 首頁 > 國際

川普怒裁FBI局長 傳下一刀將砍向這位將軍！

麥馬斯特被點名是下一個被炒魷魚的官員。（路透）

2017-05-10  21:31

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普今天裁掉FBI局長柯米（James Comey），外媒馬上點名下一個可能被裁官員，認為曾與川普起衝突的國家安全顧問麥馬斯特（H.R.McMaster）極可能被裁。

綜合外媒報導，上個月麥馬斯特曾與白宮首席策士巴農（Steve Bannon）、川普女婿庫許納（Jared Kushner）發生衝突，如今立刻被傳出可能成為下一個被裁的人選，美媒《The Hill》形容，麥馬斯特已在白宮的十字架上；美國《外交政策》（Foreign Policy）也表示，刀口已朝向麥馬斯特將軍。

也有傳聞指出，川普曾在幕僚前與麥馬斯特起衝突，接近白宮的人士透露，川普對麥馬斯特已經幻滅。另有官員透露，麥馬斯特在南韓薩德部署問題上與川普意見相左，川普曾因此在電話上對麥馬斯特咆哮。

麥馬斯特過去曾被川普拒絕簡報，上週川普會見澳洲總理，麥馬斯特也沒作陪，由將離職的副國安顧問麥克法蘭（K.T. McFarland）取代。

日前川普的聲明仍大讚麥馬斯特，「他在做一個了不起的工作。」但有2名接近巴農的人士坦言，川普是真的對麥馬斯特感到沮喪。

廣告
  • FBI局長柯米被炒，無語問蒼天。（美聯社）

    FBI局長柯米被炒，無語問蒼天。（美聯社）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： FBI 川普 聯邦調查局（FBI） 麥馬斯特
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧紅燒棒棒腿
好涮嘴✧清香椒鹽蝦
快速炒出焦糖洋蔥！
多汁水蜜桃怎麼挑？
轉寄

標題：川普怒裁FBI局長 傳下一刀將砍向這位將軍！


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月10日‧星期三‧丁酉年四月十五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.