川普怒裁FBI局長 傳下一刀將砍向這位將軍！

麥馬斯特被點名是下一個被炒魷魚的官員。（路透）

2017-05-10 21:31

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普今天裁掉FBI局長柯米（James Comey），外媒馬上點名下一個可能被裁官員，認為曾與川普起衝突的國家安全顧問麥馬斯特（H.R.McMaster）極可能被裁。

綜合外媒報導，上個月麥馬斯特曾與白宮首席策士巴農（Steve Bannon）、川普女婿庫許納（Jared Kushner）發生衝突，如今立刻被傳出可能成為下一個被裁的人選，美媒《The Hill》形容，麥馬斯特已在白宮的十字架上；美國《外交政策》（Foreign Policy）也表示，刀口已朝向麥馬斯特將軍。

也有傳聞指出，川普曾在幕僚前與麥馬斯特起衝突，接近白宮的人士透露，川普對麥馬斯特已經幻滅。另有官員透露，麥馬斯特在南韓薩德部署問題上與川普意見相左，川普曾因此在電話上對麥馬斯特咆哮。

麥馬斯特過去曾被川普拒絕簡報，上週川普會見澳洲總理，麥馬斯特也沒作陪，由將離職的副國安顧問麥克法蘭（K.T. McFarland）取代。

日前川普的聲明仍大讚麥馬斯特，「他在做一個了不起的工作。」但有2名接近巴農的人士坦言，川普是真的對麥馬斯特感到沮喪。