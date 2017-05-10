談不起戀愛！ 在這個城市約會一次要花6000元
2017-05-10 21:49
〔即時新聞／綜合報導〕德意志銀行（Deutsche Bank）日前公布全球47個城市實時價格指數，透過計算商品和服務成本，做出一份最貴也是最好城市的排行，其中，把約會成本作為重要參考指標─「廉價約會」（cheap dates），瑞士蘇黎世蟬聯榜首。
綜合外媒報導，這個「廉價約會」調查項目，包括搭計程車的費用、2份晚餐或午餐、軟性飲料、2張電影票和幾杯啤酒。調查發現，蘇黎世是約會成本全球最高的城市，其次是挪威奧斯陸、日本東京、丹麥哥本哈根和瑞典斯德哥摩爾。
根據德銀調查數據，在蘇黎世一次普通的約會，2人就要花掉195.9美元（約6000台幣）。德銀指出，上述5個城市的理髮費也是全球最貴的，所以約會的前期投資也很高。
亞洲城市方面，香港上榜第20名，一次約會要花110.8美元（約3300台幣），新加坡排名28，2人約會要花掉94.6美元（約2800美元），中國上海排在第32名，花費為81.6美元（約2400台幣）。
在47個城市中，約會成本最低的都在亞洲，分別為菲律賓馬尼拉、印尼雅加達、馬來西亞吉隆坡、印度新德里和班加羅爾。最低的馬尼拉，一次約會僅花掉39.2美元（約1100台幣）。
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