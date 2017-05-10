文在寅今才上任... 日本：請確實履行慰安婦協議

文在寅才剛當選，日本就要求韓國履行慰安婦協議。（彭博社）

2017-05-10 20:12

〔即時新聞／綜合報導〕韓國新總統文在寅才剛上任，日本就先下馬威！日本官房長官菅義偉昨天呼籲，韓國新政權應履行有關慰安婦的協議，並推動各領域合作；另外日本首相安倍晉三也未依往例發出賀電。

綜合外媒報導，文在寅昨天當選韓國新總統，日本首相安倍晉三未依往例向盟國新領導人發賀電，只透過菅義偉發表談話，菅義偉強調日本政府會堅持立場，敦促韓方確實履行韓日慰安婦協議，他表示「日韓戰略利益一致，各為彼此最重要的鄰國，日本期待與韓國一同發展未來指向型的新時代。」

《朝日電視台》報導，日韓雙方2015年達成慰安婦協議，過去韓國民眾不斷抗議相關問題，並在日本駐釜山領事館前立銅像，雙方引發外交衝突。

報導指出，文在寅曾多次明確反對日韓慰安婦協議，因此日本在第一時間強調，若韓國要重啟談判，日本將不會接受。

另外，日本也對文在寅親北韓的立場表示擔心，文在寅在就職時表示，不排除訪問平壤。日本對此極為警覺，菅義偉表示，日本政府始終認為，對北韓政策是日韓合作上最優先的議題。