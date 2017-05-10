| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
大福彩、今彩539 開獎囉！ PR 金車噶瑪蘭威士忌 勇奪四面金牌 超貼心！這樣送「禮」最得娘心
 首頁 > 國際

文在寅今才上任... 日本：請確實履行慰安婦協議

文在寅才剛當選，日本就要求韓國履行慰安婦協議。（彭博社）

2017-05-10  20:12

〔即時新聞／綜合報導〕韓國新總統文在寅才剛上任，日本就先下馬威！日本官房長官菅義偉昨天呼籲，韓國新政權應履行有關慰安婦的協議，並推動各領域合作；另外日本首相安倍晉三也未依往例發出賀電。

綜合外媒報導，文在寅昨天當選韓國新總統，日本首相安倍晉三未依往例向盟國新領導人發賀電，只透過菅義偉發表談話，菅義偉強調日本政府會堅持立場，敦促韓方確實履行韓日慰安婦協議，他表示「日韓戰略利益一致，各為彼此最重要的鄰國，日本期待與韓國一同發展未來指向型的新時代。」

《朝日電視台》報導，日韓雙方2015年達成慰安婦協議，過去韓國民眾不斷抗議相關問題，並在日本駐釜山領事館前立銅像，雙方引發外交衝突。

報導指出，文在寅曾多次明確反對日韓慰安婦協議，因此日本在第一時間強調，若韓國要重啟談判，日本將不會接受。

另外，日本也對文在寅親北韓的立場表示擔心，文在寅在就職時表示，不排除訪問平壤。日本對此極為警覺，菅義偉表示，日本政府始終認為，對北韓政策是日韓合作上最優先的議題。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 慰安婦 文在寅 日本 韓國
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧紅燒棒棒腿
好涮嘴✧清香椒鹽蝦
快速炒出焦糖洋蔥！
多汁水蜜桃怎麼挑？
轉寄

標題：文在寅今才上任... 日本：請確實履行慰安婦協議


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月10日‧星期三‧丁酉年四月十五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.