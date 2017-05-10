文在寅今才上任... 日本：請確實履行慰安婦協議
2017-05-10 20:12
文在寅才剛當選，日本就要求韓國履行慰安婦協議。（彭博社）
〔即時新聞／綜合報導〕韓國新總統文在寅才剛上任，日本就先下馬威！日本官房長官菅義偉昨天呼籲，韓國新政權應履行有關慰安婦的協議，並推動各領域合作；另外日本首相安倍晉三也未依往例發出賀電。
綜合外媒報導，文在寅昨天當選韓國新總統，日本首相安倍晉三未依往例向盟國新領導人發賀電，只透過菅義偉發表談話，菅義偉強調日本政府會堅持立場，敦促韓方確實履行韓日慰安婦協議，他表示「日韓戰略利益一致，各為彼此最重要的鄰國，日本期待與韓國一同發展未來指向型的新時代。」
《朝日電視台》報導，日韓雙方2015年達成慰安婦協議，過去韓國民眾不斷抗議相關問題，並在日本駐釜山領事館前立銅像，雙方引發外交衝突。
報導指出，文在寅曾多次明確反對日韓慰安婦協議，因此日本在第一時間強調，若韓國要重啟談判，日本將不會接受。
另外，日本也對文在寅親北韓的立場表示擔心，文在寅在就職時表示，不排除訪問平壤。日本對此極為警覺，菅義偉表示，日本政府始終認為，對北韓政策是日韓合作上最優先的議題。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 鄭弘儀旅日「有生命危險」 淚崩急寫遺囑
- 中職》不是王柏融！ 美作家選出聯盟最強球員
- 日職》陳冠宇好投奪首勝 羅德監督期待他維持好狀況
- 鴻海四月營收3227.87億 年增0.12％
- 國泰慶24連霸 鄭慧芸「鑽」百萬
- 今日NBA季後賽戰績
- 連2貶 新台幣收30.266元
- 鄭文燦掛名領隊 桃園航空城棒球隊將赴中比賽
- 上千萬沉香佛像遭掉包變4顆電池？張宗保揚言請求國賠
- 小英就職黑色週年？傳這大老發出最後通牒
- 謎樣登山女領隊 張詠芸坦承就是「白凜」
- 林奕含之死 南檢首傳陳星
- 越航參股5億美元 台塑越鋼下月點火
- 陳星效應延燒 立委要求補習班應課徵營業稅
- 雄監暴動案懲戒 前正副典獄長和戒護科長皆遭降級
- 自由廣場》官方App資安檢測，豈能就這144個？
- 外籍移工染毒癮 中市議員主張定期體檢揪毒
- 高雄4月女嬰猝死 社會局：初步排除家暴或虐待
- 自由廣場》公視通靈滿分，分級零分！
- 高溫炎熱飆34度 週六鋒面報到北部有雨
- 晉身人夫第一天 董子健曝初識孫怡就念念不忘
- 交通安全從小學起 小朋友不「警」張
- 自由廣場》感謝中國拒絕台灣冒充「中國台北」
- 年改後月領10萬變6萬3 陳建仁：夠用了
- 中部第二家門市進駐彰化？ 好市多嚴正否認
- 全教產劉亞平：民進黨公職捐出已領18％ 我就捐
- 助台出席ＷＨＡ 美眾議員致函衛生部長
- 挑戰自我練招式 陳昱宏摔到斷牙
- 〈愛情軍師團〉愛的電燈泡 阻愛不設限
- 女網友被「勾勾纏」他罵對方「烏龜」幫出氣遭訴
- 力挺前瞻 行政、立法、地方分進合擊
- 馬英九騎單車從石門水庫出發 挑戰70公里路程
- 「X JAPAN」團長YOSHIKI 下週緊急做頸椎手術
- 「我沒賣股票！」 名醫李光輝告股東侵占、詐欺
- 全大運》為比賽推掉廣告 長腿美少女羅佩琳跨出連霸
- 〈旅遊的滋味〉澳底漁港風情
- 人妻結拜十二金釵 有事姊妹助陣相挺
- 國民黨主席辯論會下午登場 洪秀柱：說真話就好
- 住院看護預算大縮水 身障患者「等瞴錢」
- 斥資逾3億元 烏來彩虹橋通車
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：文在寅今才上任... 日本：請確實履行慰安婦協議
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分