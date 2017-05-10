蘋果搶進數位健康 收購睡眠監測器公司Beddit

2017-05-10 19:52

〔記者盧永山／台北報導〕蘋果近日已悄悄地收購芬蘭睡眠監測器新創公司 Beddit，後者的產品主要是用來監測人體的睡眠狀況，包括監測睡眠時間、心跳、呼吸、體溫、翻身、打呼，室內溫度、室內濕度等數據。但雙方並未公布交易條件。

Beddit 表示，日後蒐集來的資料，將會與蘋果的隱私條款保持一致。

分析師認為，蘋果收購Beddit，顯然想要進攻「數位健康」領域，將方便Apple Watch用戶利用Apple Watch，追蹤自己的睡眠健康。

分析師表示，Beddit被蘋果收購之後，產品仍可在 Beddit 網站上銷售，這與蘋果過去的收購習慣不太相符。以往蘋果將不會讓被收購的公司還能獨立營運，因此，分析師猜測，蘋果收購 Beddit的目的，應該不是看上Beddit生產的睡眠監測器，而是對監測睡眠品質的「方法」與「大數據」感興趣。