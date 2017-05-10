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發生啥事？ 超愛曝光的川普已神隱5天

2017-05-10  19:13

〔編譯張沛元／綜合報導〕超愛曝光的美國總統川普深諳影像魅力，但他過去5天來竟然完全消失於鏡頭前，公開活動也是一片空白，唯一不變的是持續在推特上發牢騷。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，截止格林威治時間9日21時43分（台灣時間10日早上5時43分），川普已消失於鏡頭前長達5天，最後一次在鏡頭前露面是4日即興現身白宮玫瑰園，與國會眾議院共和黨人慶祝共和黨版健保法案過關，最後一場公開活動是4日與澳洲總理滕博爾在紐約出席二戰珊瑚海海戰75週年紀念活動並發表演說。

總統日理萬機無法公開露面本不足為奇，但川普比過去歷任美國總統都更愛在鏡頭前亮相，上台頭一個月幾乎沒有一天不邀請媒體採訪他與企業大老開會或簽署行政命令，如今竟在鏡頭前神隱長達5天，實屬罕見。

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  • 川普神隱前最後一次在鏡頭前亮相，是4日現身白宮玫瑰園慶祝共和黨版健保法案在國會眾議院過關。（美聯社）

    川普神隱前最後一次在鏡頭前亮相，是4日現身白宮玫瑰園慶祝共和黨版健保法案在國會眾議院過關。（美聯社）

  • 川普神隱前的最後1場公開活動，是4日在紐約出席珊瑚海海戰75週年紀念儀式，右為澳洲總理滕博爾。（美聯社）

    川普神隱前的最後1場公開活動，是4日在紐約出席珊瑚海海戰75週年紀念儀式，右為澳洲總理滕博爾。（美聯社）

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