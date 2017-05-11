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約炮偷「拔套」 瑞士渣男被這樣判...

2017-05-11  00:00

〔即時新聞／綜合報導〕瑞士一名男子和女網友「愛愛」的過程中，偷偷將保險套拔掉，因此被女方告上法院，瑞士法院今天維持先前1年判決，維持原判即男子緩刑1年。

根據《路透》報導，瑞士一對男女透過交友平台Tinder認識後相約，並來到女方的家中發生性關係。過程中女方雖然拒絕男方「不戴套」的要求，「完事」後才發現男子中途已經偷偷把保險套拔掉，女子擔心懷孕或染病，於是向法院提告。

經由瑞士上訴法院裁定後，認為下級法院判處的刑期適當，但把性侵害罪改為較輕的玷污罪刑罰，是瑞士首次的判例。

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  • 「潛入」（Stealthing）意指男性在性愛過程偷偷拔掉保險套。（圖擷自《BBC》）

    「潛入」（Stealthing）意指男性在性愛過程偷偷拔掉保險套。（圖擷自《BBC》）

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