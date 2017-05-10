戰勝納粹德國72週年 俄羅斯盛大閱兵
2017-05-10 16:28
慶祝二戰勝利72週年，俄羅斯舉行一系列慶祝活動。（美聯社）
〔即時新聞／綜合報導〕慶祝二次大戰期間擊敗納粹德國，俄國在當地時間9日進行一系列盛大慶祝活動，並由俄國總統普廷主持閱兵儀式，除了歡慶勝利之外，也展示了多款武器裝備以彰顯軍力。
蘇聯紅軍在1945年4月期間攻入德國柏林，希特勒見大勢已去選擇自殺，繼任者5月宣布無條件投降。俄國在今日於莫斯科紅場舉行閱兵大典，超過1萬名軍人參與，還展示了數百件軍武、裝備，其中備受矚目的，就是俄國於北極設立的防空單位，藉此與美國、加拿大與挪威等國競爭富有天然資源的地區。
此外，閱兵儀式中還展示了RS-24亞爾斯洲際彈道飛彈與白楊-M洲際彈道飛彈等裝備。俄羅斯在2016年是全球第三大軍事支出國，僅次於美國和中國，經費約為690億美元（約台幣2.1兆）。
普廷表示，二次世界大戰帶給俄羅斯的啟示，就是隨時保持警戒與做好萬全準備，以面對一切的侵略行動，同時呼籲國際社會齊心對抗恐怖主義，「我們的戰力能夠抵禦任何攻擊，但為了能更有效率地打擊恐怖主義、納粹主義與極端主義，我們需要與國際社會一同努力。」
慶祝二戰勝利72週年，俄羅斯舉行一系列慶祝活動。（歐新社）
慶祝二戰勝利72週年，俄羅斯進行閱兵大典展現軍力。（歐新社）
慶祝二戰勝利72週年，俄羅斯進行閱兵大典展現軍力。（歐新社）
俄羅斯RS-24亞爾斯洲際彈道飛彈。（法新社）
俄國總統普廷。（美聯社）
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