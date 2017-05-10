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前總統等人列暗殺名單 德國3男子遭逮捕

2017-05-10  16:14

〔即時新聞／綜合報導〕德國政府於昨日將三名極右派思想的男子逮捕，原因是意圖暗殺前德國聯邦總統以及其他政治家，而三名犯人中有兩人為德國聯邦國防軍的士兵，因此相當衝擊德國當局。

根據綜合外媒報導，德國檢調在昨（9）日發表，認定極右派的3名男子有企圖暗殺前總統约阿希姆．高克（Joachim Gauck）之嫌，因此將三人逮捕。根據檢調的說法，犯人製作了一份滿是政治家的「目標清單」，其中包含前總統高克與德國聯邦司法部部長海科．馬斯（Heiko Maas）的名字。而根據當地媒體的報導，遭逮捕的三名男子中其中一位是大學生，並在住宅內藏有彈藥。其他兩人為德國聯邦國防軍的二十多歲的士兵，其中一名偽裝成難民提出保護申請。

前總統高克對難民採取寬容政策，檢方目前認定三名男子是想藉由恐怖行動，讓大眾誤以為是難民犯下惡行，挑撥德國人民對難民的反感。而本起事件也凸顯偏激的極右派思想也可能在軍隊中散佈，因此給了德國當局很大的衝擊，德國首相梅克爾對當地媒體表示：「令人難以相信，必須仔細調查為何這種事件接二連三發生。」

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  • 前德國聯邦總統约阿希姆．高克（Joachim Gauck）被列為暗殺目標。（資料圖 歐新社）

    前德國聯邦總統约阿希姆．高克（Joachim Gauck）被列為暗殺目標。（資料圖 歐新社）

  • 德國聯邦司法部部長海科．馬斯（Heiko Maas）也在暗殺名單內。（資料圖 法新社）

    德國聯邦司法部部長海科．馬斯（Heiko Maas）也在暗殺名單內。（資料圖 法新社）

  • 德國首相安格拉．梅克爾（Angela Merkel）要求徹底調查。（資料圖 路透）

    德國首相安格拉．梅克爾（Angela Merkel）要求徹底調查。（資料圖 路透）

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相關關鍵字： 德國 恐怖份子 恐怖攻擊 極右派 難民
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