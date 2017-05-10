憂與人民有距離 文在寅：未來不在青瓦台辦公
2017-05-10 15:19
文在寅進入青瓦台前，特別下車與支持者互動。（美聯社）
〔即時新聞／綜合報導〕南韓第19屆總統由共同民主黨候選人文在寅當選，昨晚他在首爾光化門前舉辦謝票大會，今天他前往青瓦台，並表示青瓦台和民意有距離，未來將開啟「光化門時代」，不會在青瓦台辦公。
文在寅昨天當選後，今天在國會宣誓就職，也進入青瓦台了解總統職務，他特別下車、並跨越封鎖線與民眾鞠躬握手。他也在就職演講上提到要創造「光化門時代」，而非青瓦台時代。
文在寅認為，青瓦台跟人民有距離，未來不會在青瓦台辦公，會在光化門旁的政府廣場大樓辦公，不過他將先在青瓦台辦公約2、3個月後，準備就緒後才會轉移至光化門旁的辦公大樓，正式開啟「光化門時代」，隨時和民意溝通。
他也表示，將隨時訪問美國、中國和日本，若有需要也願意訪問平壤，針對薩德問題，也將與美中磋商。另外，他強調會以能力用人為大原則，不管是否為自身支持者，都將一視同仁提拔。
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