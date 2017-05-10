川普開除FBI局長 連共和黨也不爽
2017-05-10 15:18
柯米看電視才知道自己被開除，無語問蒼天。（資料圖 美聯社）
〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普於昨（9）日決定解除美國聯邦調查局（FBI）局長詹姆斯·B·柯米（James B. Comey），柯米原本職司領導FBI針對川普去年競選總統期間與俄國的關連展開調查。而對於柯米被川普開除此事，不只民主黨抱不平，連共和黨員也批判這川普的決定會加深議會的對立。
根據《時代雜誌》報導，共和黨重要級人物約翰．麥凱恩（John Sidney McCain III）曾多次贊同FBI調查俄羅斯與選舉的關聯，麥凱恩於昨日發表聲明：「即使川普總統有權撤換局長，我還是對他開除柯米局長的決定感到失望」，並稱讚FBI前局長柯米「他是個光榮的男人，帶領FBI到達傑出的境地。」
川普政府相當重視前國務卿希拉蕊的「電郵門」案件，而柯米原本職司領導FBI針對川普去年競選總統期間與俄國的關連展開調查，因此社會大眾擔心解除柯米的職位將會影響到後續搜查。
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