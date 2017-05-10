文在寅選後謝票 這張台上「激吻照」超吸睛！
2017-05-10 14:47
安熙正在舞台上與文在寅握手致意時，突然一把捧住文在寅的臉，朝他的臉頰親下去。（法新社）
〔即時新聞／綜合報導〕南韓第19屆總統由共同民主黨候選人文在寅當選，昨日晚間在首爾光化門前舉辦謝票大會，同黨的忠清南道知事安熙正在舞台上與文在寅握手致意時，突然一把捧住文在寅的臉，直接朝他的臉頰親下去，讓現場氣氛炒熱至最高潮，許多外媒頭版也都用這張「激吻照」當作報導圖片。
當時安熙正在親吻文在寅之後，台下民眾皆高喊安熙正的名字，安熙正表示：「感謝文在寅總統，可以給我有機會發表賀詞。有謠言說文在寅政府會在接下來的5年內出錯，但是各位，我將繼續愛我們的新政府，繼續支持我們的總統文在寅。」安熙正也強調：「我希望這份喜悅可以隨著政權存在5年、10年、20年，這取決於接下來我們將如何掌握這5年，讓我們一起前進。」
這張「激吻照」也掀起南韓網友一波討論，同時南韓網路熱搜榜上一度衝上第1名，美國《華爾街日報》、《路透》等國外媒體也放上這張照片，並報導文在寅當選。不過南韓《世界日報》報導指出，文在寅在選前曾公開直言「反同性戀」，面對安熙正熱吻時，心中可能五味雜陳。
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這一吻讓謝票現場氣氛沸騰至最高潮。（歐新社）
這張激吻照也引起南韓網友討論，也被外媒刊登，作為頭版報導照片。（美聯社）
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