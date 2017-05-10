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看電視才知道自己被開除 FBI局長第一反應竟是...

美國FBI局長柯米無預警遭總統川普開除。（美聯社）

2017-05-10  12:49

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普在今日無預警開除FBI局長柯米（James Comey），引起國際關注。而在第一手消息傳出時，柯米正在洛杉磯進行演說，背後的電視則播放著他被開除的新聞。

根據《紐約時報》報導，柯米當時正在洛杉磯向FBI成員進行演說，此時，身後的電視剛好跑出他遭到解雇的新聞。

報導中指出，柯米起先的反應是「一個不錯的惡作劇」，但他的幕僚隨即匆忙上台，告知他最好先到一旁的辦公室開會，柯米聽到後隨即結束演說，並向與會人員握手致意後，到一旁的辦公室聽取訊息，才得知他已經遭到總統開除。

《紐約時報》還提到，柯米從頭到尾都沒有接收到白宮傳來的訊息，且在知情不久後，川普的親筆信才送到距離白宮僅7個街區的柯米辦公室，但此時消息已經曝光。

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