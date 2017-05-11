連鋼鐵人都坦不住？孩子說了這些讓英雄老爸們超桑心

電影《復仇者聯盟》劇照。（擷取自狂熱球電影資訊網）

2017-05-11 17:08

〔即時新聞／綜合報導〕自從 《漫威》 將漫畫人物搬上大螢幕後，已成功打造充滿了超級英雄的世界，更讓眾英雄們強悍的形象深植人心，擔綱演出的演員們在全球各國也成為家喻戶曉的名人。

不過， 這些知名英雄在家裡面對小孩時，是否也能得到同等的「敬重」呢？ 最近幾位英雄演員就在節目上大吐苦水，分享家中孩子的童言童語，到底這些小鬼頭講了哪些話讓他們如此哭笑不得呢？快跟著小編一起看下去吧！

▼小勞勃·道尼－鋼鐵人





「鋼鐵人」小勞勃·道尼酸溜溜地說：「我兒子來片場都直接無視我，甚至有一次還繞過我問『鷹眼』在哪兒」

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▼休·傑克曼－金鋼狼





「金鋼狼」休·傑克曼親耳聽到兒子跟同學嗆說「我老爸一點都不像金鋼狼，他既不猛，又不酷！」

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▼保羅·貝特尼－幻視





「幻視」保羅·貝特尼曾在一段直播中被寶貝女兒擺了一道，當他要女兒在鋼鐵人跟幻視之間作初選擇時，她女兒竟不假思索地脫口說出「鋼鐵人」三個字。

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▼克里斯·普瑞特－星爵





星爵：「兒子，你喜歡《星際異工隊》嗎？」

兒：「喜歡！」

星爵：「那你最愛的超級英雄是誰？」

兒：「蜘蛛人！」

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▼馬克·盧法洛－浩克





「浩克」馬克叔對節目主持人抱怨，他兒子有一次生氣時竟對他說「我一直都很恨浩克，簡直就是一坨屎」。

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▼保羅·路德－蟻人





保羅·路德在確定接下「蟻人」一角後，興高采烈地跟兒子說這個好消息，可是兒子聞言竟回說「我迫不及待要看這部電影了，我想看看究竟可以拍得多蠢！」

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《點評》英雄老爸們，該是時候交換兒子囉～

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