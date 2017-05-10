真恐怖！自行車騎士山區越野遭熊追

兩名自行車騎士，在一處自行車越野車道上行駛，當他們沿著小徑下山時，旁邊樹林突然衝出一隻棕熊試圖追逐騎士。（圖擷自YouTube）

2017-05-10 12:28

〔即時新聞／綜合報導〕兩名自行車騎士，在斯洛伐克一處自行車越野車道上行駛，當他們沿著小徑下山時，旁邊樹林突然衝出一隻棕熊試圖追逐騎士，所幸棕熊只追逐一小段就返回樹林，不過仍把騎士嚇出一身冷汗。

外國一名網友「Dušan Vinžík」8日在YouTube上傳一段行車紀錄器影片，影片一開始，他跟在同伴後方沿著山區越野車道上騎行，不料一頭巨大的棕熊突然從樹林間衝出插入兩名騎士之間，並追趕他的同伴，他急忙大喊向同伴示警後方有熊；所幸，這頭棕熊只追了一小段後就返回林中，留下兩名驚恐的騎士。

這段被熊追逐的影片PO出後不到2天，就吸引超過360萬次點閱，網友紛紛回應：「熊消失是打算抄近路去下坡處等你們」、「好險熊沒回頭跟後面攝影師打招呼」、「好像侏儸紀公園」。

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