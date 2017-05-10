| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
北市10多輛汽機車連環追撞 2傷者送醫急救 全大運》陳傑跨破大會奪7連霸 世大運拚獎牌留台灣 農用搬運車翻落5米邊坡 老農民送醫不治 PR 金車噶瑪蘭威士忌 勇奪四面金牌 超貼心！這樣送「禮」最得娘心
 首頁 > 國際

真恐怖！自行車騎士山區越野遭熊追

兩名自行車騎士，在一處自行車越野車道上行駛，當他們沿著小徑下山時，旁邊樹林突然衝出一隻棕熊試圖追逐騎士。（圖擷自YouTube）

2017-05-10  12:28

〔即時新聞／綜合報導〕兩名自行車騎士，在斯洛伐克一處自行車越野車道上行駛，當他們沿著小徑下山時，旁邊樹林突然衝出一隻棕熊試圖追逐騎士，所幸棕熊只追逐一小段就返回樹林，不過仍把騎士嚇出一身冷汗。

外國一名網友「Dušan Vinžík」8日在YouTube上傳一段行車紀錄器影片，影片一開始，他跟在同伴後方沿著山區越野車道上騎行，不料一頭巨大的棕熊突然從樹林間衝出插入兩名騎士之間，並追趕他的同伴，他急忙大喊向同伴示警後方有熊；所幸，這頭棕熊只追了一小段後就返回林中，留下兩名驚恐的騎士。

這段被熊追逐的影片PO出後不到2天，就吸引超過360萬次點閱，網友紛紛回應：「熊消失是打算抄近路去下坡處等你們」、「好險熊沒回頭跟後面攝影師打招呼」、「好像侏儸紀公園」。

相關影片請見：

廣告
  • 這段被熊追逐的影片PO出後不到2天，就吸引超過360萬次點閱。（圖擷自YouTube）

    這段被熊追逐的影片PO出後不到2天，就吸引超過360萬次點閱。（圖擷自YouTube）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 自行車 越野
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧紅燒棒棒腿
好涮嘴✧清香椒鹽蝦
快速炒出焦糖洋蔥！
多汁水蜜桃怎麼挑？
轉寄

標題：真恐怖！自行車騎士山區越野遭熊追


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月10日‧星期三‧丁酉年四月十五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.