世越號發現新骨骸 專家判斷為人骨！

世越號船體已拖上岸，目前正進行搜索作業，已發現死者遺物，今早發現骨骸並經專家判斷為人骨。（資料圖 歐新社）

2017-05-10 12:04

〔即時新聞／綜合報導〕世越號打撈作業於3月22日展開，目前船體已拖上岸並進行搜索作業，到目前為止曾被發現數塊4到18公分的骸骨，原以為會是罹難失蹤者遺骸，但都被證明為獸骨，悲痛的失蹤者家屬只能持續等待。

而今（10）早搜索人員於是世越號內發現兩塊骨骸，經現場專家認定為人骨，這也是世越號搜索作業以來第一次找到的人骨。

根據韓國海洋水產部表示，今日上午8點10分時，搜索世越號船體時於左舷的船尾四樓發現兩塊骨骸，現場搜索本部的身分確認小組派遣國立科學搜查研究院的鑑識專家到場，肉眼鑑識的結果初步推斷為人骨，目前已交由國科搜本院進行詳細調查，完整的DNA分析報告大約需要一個月的時間。

2014年11月韓國結束長達7個月的世越號船難搜救工作時，僅找到295具罹難者遺體，仍然有4名檀園高中學生、2名檀園高中老師，和一家3口下落不明。家屬希望由這些人骨來找到失散的家人。