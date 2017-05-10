玩急流泛舟時起身 11歲女童跌入水中送醫不治

英國主題樂園「Drayton Manor」發生兒童失足身亡意外。（圖片擷取自Google）

2017-05-10 11:55

〔即時新聞／綜合報導〕英國一座遊樂園發生一起兒童失足意外，一名年僅11歲的女孩在搭乘急流泛舟時失足跌落水中，不幸死亡。

綜合外媒報導，英國萊斯特的一座小學，在當地時間週二前往鄰近伯明罕的主題遊樂園「Drayton Manor」舉辦校外旅行。該名女孩與同學一起搭乘急流泛舟時，疑似是想要和同學換位子，但在她起身的當下，所搭乘的竹筏撞上岩石，使得女孩摔落到急流中，頭部受到撞擊。緊急送醫後仍不治身亡。

遊樂園負責人發表聲明，「我們必須沉痛地表示，這名年輕的女孩已在伯明罕兒童醫院過世。」他提到，員工在獲報有人摔入水中後，立即趕赴現場處理，事後也利用空運的方式將她送往醫院救治，「我們對此感到無比震驚，我們的心在此時此刻與她的家人、朋友們同在。」