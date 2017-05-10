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沒在怕！北韓駐英大使：必進行第6次核試

2017-05-10  11:30

〔即時新聞／綜合報導〕北韓核武議題受到國際關注，除了受到美國政府外交、經濟與軍事施壓，近期北韓似乎也與昔日友好的中國決裂。而北韓駐英大使於昨（9）日接受英國天空新聞訪問，表示北韓一定會進行第6次核子試驗，只要北韓領導人金正恩確定了時間和地點，將依計畫實行。

北韓駐英大使崔日（Choe Il）昨日受訪時表示，聯合國是「雙重標準」，制裁北韓的行為毫無法理依據，不會影響到北韓的核子發展計畫。提到第6次核子試驗，他表示：「我不知道確切時間，因為我人在英國而非國內，然而我確定核子試驗一定會在領導人金正恩決定的時間和地點上進行。」

而面對美國強硬施壓，如卡爾文森號、美日共同軍演等軍事示威，記者詢問是否擔心美國對北韓採取軍事行動，崔日表示：「我們就是為了防禦美國而發展核武，如果我們害怕，就不會進行核試與發射彈道飛彈。」、「我們的軍隊和人民已做好萬全準備，全力回應攻擊。」

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  • 北韓駐英大使崔日（Choe Il，音譯）接受英國天空新聞訪問。（翻攝自英國天空新聞）

    北韓駐英大使崔日（Choe Il，音譯）接受英國天空新聞訪問。（翻攝自英國天空新聞）

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