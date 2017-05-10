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10歲女童游泳遭狠咬 徒手扳開鱷魚嘴、插鼻孔逃命
2017-05-10 11:30
〔即時新聞／綜合報導〕美國佛羅里達州奧蘭多市1名10歲女童歐莎（Juliana Ossa），日前於莫斯公園（Lake Moss Park）的一處湖泊游泳，遭身長逾2公尺的鱷魚咬傷，嚇壞的她邊喊救命，邊急中生智，死命徒手扳開鱷魚嘴，才順利逃過一劫。
《NBC News》報導，當地時間6日下午，歐莎原本在深0.6公尺深的水裡游泳，有隻長約2.7公尺的鱷魚，突然狂咬她的腿部，前後至少7次，導致左膝蓋、大腿下方撕裂傷。目前歐莎復原狀況良好，前天已出院。
歐莎在醫院受訪時表示，起初被咬住的時候，非常害怕，有試圖用力拍打鱷魚的額頭，但牠死不鬆口，想到先前曾看過成功逃脫的案例，就如法炮製，徒手扳開牠的嘴，並伸出兩根手指頭，堵住鱷魚鼻孔，讓牠無法呼吸，自然就放開了。
歐莎家屬補充，當與救生員合力將她帶上岸時，看到她的腿部血流如注，非常痛心；護理師布里托（Kevin Brito）大讚，歐莎在包紮傷口的過程中，很努力地保持冷靜，「她是個堅強的小朋友」。
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