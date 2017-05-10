111億建「世上最沒用機場」 終有首架飛機降落！
2017-05-10 12:37
〔即時新聞／綜合報導〕英國海外領地聖赫倫納島（St. Helena）上，有座「世界上最沒用的機場」（World's Most Useless Airport），斥資2.85億英鎊（約新台幣111.74億元），卻因強風恐造成起降危險，無法使用。不過，日前終於出現第一架成功降落的機型為Avro RJ86的民航機，令相關單位大為振奮！
英國《電訊報》報導，位於島上一處懸崖邊的聖赫倫納機場（St. Helena Airport），當初興建的原因，是為了開拓觀光財源，但施工前評估不周延，未將地形造成的風勢納入計算，導致去年完工後，便無限期關閉，僅限小型私人飛機使用。
當地時間3日，1架來自南非約翰尼斯堡、搭載60名乘客的民航機，重複降落好幾次，才安全降落在跑道上，這也是機場完工後1年多來，首架成功落地的客機，當地政府、島上4534位居民歡呼不已，期盼這座耗費人均成本約6萬3000英鎊（約新台幣247萬元）的「蚊子機場」，能就此恢復正常運作。
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
- 川普突發聲明開除FBI局長柯米 另尋新人選
- 末日陰屍鹿？科學家首次發現野鹿吃人屍
- 南韓總統大選凌晨開票7成 文在寅「當選無疑」
- 女兵跳傘碰觸電纜 電光爆炸瞬間變火球
- 玩急流泛舟時起身 11歲女童跌入水中送醫不治
國際‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 鄭弘儀旅日「有生命危險」 淚崩急寫遺囑
- 經典賽後肝病住院 郭泰源又驚傳罹下咽喉癌
- 關穎挺肚跑趴 寵2歲女兒揹25萬愛馬仕
- 日圓匯價再創一年半新低 「哈日族」樂瘋了
- 連8季虧損 宏達電Q1每股虧損2.47元
- NBA》上臉書發文嗆朗度？ 艾倫稱帳號被人盜用
- 「養得活自己就好」 徐薇台大兒棄60K進軍電競業
- 33眾議員致函川普︰速簽美台自貿協定
- 咖車穀古早味 阿嬤再現好手藝
- 小英就職黑色週年？傳這大老發出最後通牒
- MLB》年薪9000萬的先發 快速球竟下探128公里（影音）
- 崁頂焚化爐砸2億大修 下週停爐
- 以山寨貨詐1264支新iPhone 4人被起訴
- 伍佰9月高雄開唱有海味 － 融合非洲旋律 打造花花世界
- 社論》蠻荒之力加速台灣背道而馳
- 角頭一句話 謝孟臻回神拚大學
- 詐貸安泰銀逾2億 徐沐村另涉公司法被訴
- 鹿港三輪車將納管 劃行駛範圍
- 8800億能做什麼？ 網友酸郝龍斌「4400次夢想家」
- 街友求職難 人安台東站長幫忙「改頭換面」
- 陳星稱與林弈含交往 教團存疑、家長罵翻
- 立院旁傳槍響！68歲男子開槍自轟頭部
- 北影說謊爭議落幕 《上岸的魚》因這原因撤展
- 全大運》與過世阿嬤有約 林家顥奪銀沒「跳」票
- NBA》最佳代言人 恩比德將代表七六人抽選秀籤
- 需在偏鄉綁約6年 醫學系公費生缺額21人
- 蘋果巿值站穩8000億美元 美企首家
- 改標問題商品 維格餅家：以兩倍價錢退換貨
- 去年上市哪些新藥？ 抗癌、C肝藥最多
- 全大運》母喪仍續戰 林建良淚「泳」銅牌
- 女孩寫信爭取滑板場地 林佳龍允諾推動
- 于美人自宅開直播 鄉民問索非亞：她家有鬼嗎
- 「有人用我名義恐嚇法官」 半百男星驚傳廁所被捕
- 健身教練集體騷擾 BY2妹袒胸曬愛人
- 破窗新利器！白河警方常訓女警迅速上手
- 自揭謊報罩杯多年 G奶女星上節目「真胸測試」
- 中科院長 副院長杲中興升任
- 和碩首季EPS1.51元 Q2仍是淡季
- 自由廣場》從夜市看朱立倫放煙火
- 「辛然配」對味 馬德里晉8強
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：111億建「世上最沒用機場」 終有首架飛機降落！
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分