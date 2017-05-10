111億建「世上最沒用機場」 終有首架飛機降落！

2017-05-10 12:37

〔即時新聞／綜合報導〕英國海外領地聖赫倫納島（St. Helena）上，有座「世界上最沒用的機場」（World's Most Useless Airport），斥資2.85億英鎊（約新台幣111.74億元），卻因強風恐造成起降危險，無法使用。不過，日前終於出現第一架成功降落的機型為Avro RJ86的民航機，令相關單位大為振奮！

英國《電訊報》報導，位於島上一處懸崖邊的聖赫倫納機場（St. Helena Airport），當初興建的原因，是為了開拓觀光財源，但施工前評估不周延，未將地形造成的風勢納入計算，導致去年完工後，便無限期關閉，僅限小型私人飛機使用。

當地時間3日，1架來自南非約翰尼斯堡、搭載60名乘客的民航機，重複降落好幾次，才安全降落在跑道上，這也是機場完工後1年多來，首架成功落地的客機，當地政府、島上4534位居民歡呼不已，期盼這座耗費人均成本約6萬3000英鎊（約新台幣247萬元）的「蚊子機場」，能就此恢復正常運作。